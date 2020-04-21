Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать строгий карантин как при коронавирусе

За их передвижениями также будут следить.

Правила и ограничения, действующие для людей с подтвержденным коронавирусом, теперь распространяются и на тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции. Им также строго запрещено покидать жилье, кроме как в случае посещения медучреждения. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который вступит в силу в с завтрашнего дня. Контролировать соблюдение требований будут с помощью геолокации, как это происходит с теми, кто заразился коронавирусом. В указе упоминаются и люди, живущие с заболевшими. Для них ограничения мягче: выходить из дома можно, но только для обращения за экстренной медпомощью по бытовым нуждам: пойти в ближайший магазин, выгулять собаку, выбросить мусор. Транспортом пользоваться им запрещено.

О том, что такие меры могут быть приняты столичные власти предупреждали ранее, отмечая, что отличить коронавирус от ОРВИ становится все сложнее. Таким больным также будут выдавать бесплатные лекарства.

Эксперты оценивают точность российских тестов на коронавирус в 70%, это значит, что в 30% случаев они могут давать ложный отрицательный результат.