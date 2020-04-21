Басманный суд Москвы заочно арестовал уроженца Грузии по делу об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом сообщает агентство ТАСС. Илью Симонию считают соучастником. Источник агентства отметил, что у Симонии был конфликт с Япончиком и другим вором в законе Асланом Усояном, известном как Дед Хасан.