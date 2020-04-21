Производители продуктов попросили правительство запретить промо-акции в магазинах

Об этом пишет газета «Ведомости». Коллективное письмо премьеру Михаилу Мишустину направили несколько крупных ассоциаций. Они просят о дополнительной поддержке и среди прочего отмечают, что скидки снижают доходность производителей, поэтому сейчас их следует минимизировать.