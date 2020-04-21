Продолжается обвал нефтяного рынка

Марка Brent теряет в цене более 18%, июньские фьючерсы на WTI – более 23%. Баррель Brent в Лондоне стоит сейчас около 21 доллара, а WTI – около 16 долларов. При этом стоимость американской нефти в ходе торгов опускалась до 11 долларов. Соответственно, на бирже в Москве растут в цене доллар и евро.