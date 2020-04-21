Песков: В Кремле понимают недовольство граждан экономическими условиями

Власти делают все возможное для снижения финансовой нагрузки на население. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В приоритете помогать будут тем участникам экономической жизни, которые сохранили рабочие места, добавил Песков.

Из-за ограничительных мер в России страдает не только малый и средний бизнес, но и крупный. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил предприниматель, президент Crocus Group Араз Агаларов.

По мнению Агаларова, необходимо освободить бизнес от налогов за март и апрель, а также снизить процентные ставки для восстановления предприятий.