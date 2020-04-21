Пропускную систему, такую же, как в Москве, могут ввести и в Санкт-Петербурге

Все зависит от того, как горожане будут соблюдать режим изоляции, — сказал сегодня губернатор Александр Беглов.

Беглов отметил, что в Санкт-Петербурге будет расти количество зараженных коронавирусом. Он признал, что не хватает средств индивидуальной защиты для медиков и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, с завтрашнего дня в Москве передвижения по городу на транспорте будет фиксироваться камерами. Для проезда в метро можно будет воспользоваться только картами «Тройка» и «Стрелка», разовые билеты отменяются.