Штрафы для водителей за нарушение самоизоляции с каждой камеры приведут к их массовому оспариванию в судах – Шкуматов

Если власти введут для водителей штрафы за нарушение режима самоизоляции с каждой камеры, это приведет к их массовому оспариванию в судах. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Если будут выписываться штрафы с каждой камеры, люди просто пойдут в суды, которые окажутся заваленными огромным количеством жалоб, и будут оспаривать каждый такой штраф. Поэтому это очень тонкий лед, по которому ходит мэрия Москвы», — отметил он.

П.Шкуматов добавил, что в принципе считает подобные штрафы незаконными. «В КоАП РФ указано, что штрафы могут выписываться только за нарушения в области ПДД и благоустройства. Никакие «письма счастья» за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства не предусмотрены», — пояснил он.

С точки зрения П.Шкуматова, если и вводить подобные штрафы, то надо расценивать поездку как разовое нарушение за определенный период времени. «Исходя из статей КоАП, предполагается, что с каждой камеры штрафа быть не должно. Властям будет необходимо определять интервал времени, в течение которого происходило нарушение, и выписывать штраф не с каждой камеры, а за конкретный день как одно нарушение», — заключил он.