ЦОДД: Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали номера своих машин к цифровому пропуску

Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали номера своих машин к цифровому пропуску, — сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Там напомнили, что с завтрашнего дня начнется автоматическая проверка таких пропусков. При этом остались сотни тысяч автомобилистов, которые пока не подготовились к нововведению.