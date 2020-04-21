Граждане старше 65 лет могут также оформить разовый пропуск

Об этом в нашем эфире рассказал первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.
Немерюк также отметил, что принятые меры по борьбе с распространением коронавируса показали, что они помогают обезопасить граждан старшего поколения от заражения
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом в нашем эфире рассказал первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.
Немерюк также отметил, что принятые меры по борьбе с распространением коронавируса показали, что они помогают обезопасить граждан старшего поколения от заражения
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...
15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)