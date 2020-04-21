Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочерний лоукостер «Победа» прекратят продажу билетов через сервис Aviasales

Сотрудничество будет приостановлено с 1 мая.

Перевозчики предложили одному из крупнейших в России поисковиков билетов снизить размер комиссии или расторгнуть договор. «Метапоисковик выбрал второй вариант», — сказал РИА Новости источник в группе «Аэрофлот». Он пояснил, что за каждую продажу агрегатор получает вознаграждение. Оно включается в тариф авиакомпании, но, чем комиссия выше, тем меньше у перевозчика лаг для снижения стоимости своих услуг. В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили эту информацию. Там пояснили, что в условиях существенного внешнего давления компания оптимизирует затраты и планирует сосредоточиться на продвижении прямых продаж через собственный сайт и мобильное приложение.

В пресс-службе «Победы», в свою очередь, отметили, что на фоне серьезного снижения покупательской возможности лоукостер сосредоточен на максимальном сокращении расходов, чтобы предлагать клиентам более выгодные тарифы. По словам собеседника агентства, в условиях кризиса многие партнеры пошли навстречу и пересмотрели условия договоров, чтобы россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин.

В связи с коронавирусом «Аэрофлот» до августа приостановил продажу билетов за границу и сократил рейсы внутри страны. «Победа» до конца мая прекратила все рейсы.