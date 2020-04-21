Снижение количества зараженных коронавирусом в России, которое было отмечено в понедельник, сменилось новым ростом

Носителей вируса стало на 1374 человека больше, чем вчера. Вместе с тем, есть и положительная динамика.

Впервые с начала пандемии количество россиян, у которых обнаружен коронавирус превысило 50 тысяч. Это произошло бы и в том случае если бы сохранились показатели относительно благополучного понедельника, но новые данные оказались менее радостными, хотя до антирекорда воскресенья все же не дошло. Тогда вирус обнаружили более чем у шести тысяч человек. Сегодня врачи объявили о пяти тысячах шестистах сорока двух случаях. Количество погибших остается относительно небольшим в сравнении с другими странами – 51 человек и 456 за все время пандемии. Зато выздоровело почти в три раза больше в сравнении с понедельником и 427 человек в абсолютных цифрах. Трое пациентов поправились после того, как им перелили плазму отболевших доноров. На выздоровление у них ушло от 10 дней до 2 недель.

Новые случаи коронавируса выявлены в 76 регионах страны. В трех регионах больше тысячи носителей, это Петербург и Московская область, где положительные тесты сдали почти 6 тысяч человек.