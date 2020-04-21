В Москве лица с признаками ОРВИ с завтрашнего дня будут обязаны соблюдать режим самоизоляции как при коронавирусе

Это следует из указа мэра Сергея Собянина.

Те, кто с ними проживают, смогут выходить из дома по бытовым нуждам – в частности, ходить в магазин, больницу, вынести мусор. Власти Москвы утверждают, что будут отслеживать геолокацию не только зараженных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза.

Напомним, что с завтрашнего дня в столице перестанут работать разовые проездные на общественном транспорте, на улицах камеры будут фиксировать передвижение автомобилей.



Как сообщил в интервью «Эху Москвы» глава столичного Департамента и услуг Алексей Немерюк, итогового решения по поводу того, будут ли приходить штрафы за передвижение на машине без пропуска с каждой камеры, пока нет.

Это может привести к тому, что водители будут массово оспаривать штрафные санкции, — считает координатор движения Синие Ведерки Петр Шкуматов. По словам Шкуматова, если и вводить штрафы, то нужно расценивать поездку как разовое нарушение за определенный период времени.