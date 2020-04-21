Российские выпускники напишут ЕГЭ в своих школах, в небольших аудиториях

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на Минпросвещения. Там напоминают, что начало основной волны ЕГЭ перенесено на 8-е июня. Обычно Единый госэкзамен выпускники сдают не в той школе, которую заканчивают, а в соседней и в пункте проведения экзаменов работают незнакомые учителя.
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