По словам начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева, дислоцированная в республике мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой к пункту постоянной дислокации.
Ранее «Новая газета» сообщила, что в Надтеречный район Чечни введены дополнительные войска.
Южный Военный округ опровергает сообщения о вводе дополнительных войск в Чечню
По словам начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева, дислоцированная в республике мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой к пункту постоянной дислокации.