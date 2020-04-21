Южный Военный округ опровергает сообщения о вводе дополнительных войск в Чечню

По словам начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева, дислоцированная в республике мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой к пункту постоянной дислокации.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в Надтеречный район Чечни введены дополнительные войска.