Курсанты военно-медицинской академии в Петербурге заразились коронавирусом

Специалисты обнаружили новую инфекцию у нескольких десятков будущих медиков.

Новый вирус обнаружили при проверке слушателей факультета врачей для иностранных армий. Затем медики обследовали курсантов других факультетов. У некоторых из них пробы также дали положительный результат. По сообщению Минобороны, его приводит ТАСС, всего новую инфекцию выявили у 55 российских курсантов. При этом военные не раскрывают число заражённых иностранцев, которые также учатся в академии. В официальном сообщении представители ведомства утверждают, что заболевших курсантов изолировали, они находятся в нормальном состоянии. Слушателей, которые контактировали с больными, также отправили на карантин. Военные подчёркивают, что заразившиеся курсанты медакадемии не принимали участия в тренировках парадных расчётов ни в Петербурге, ни в подмосковном Алабине.

Несколько дней назад новую инфекцию подтвердили у тридцати курсантов петербургского нахимовского училища. В Минобороны также отрицали их участие в подготовке парада Победы.