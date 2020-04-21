Власти Москвы будут отслеживать геолокацию людей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза

Власти Москвы будут отслеживать геолокацию не только зараженных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза. Об этом говорится в новом указе мэра столицы.

Лица с признаками острой респираторной вирусной инфекции с завтрашнего дня будут обязаны соблюдать режим изоляции, как при коронавирусе. При этом тем, кто с ними проживают. Будет разрешено выходить из дома по бытовым нуждам.