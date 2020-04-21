В Северной Осетии начались выплаты тем, кто остался без дохода из-за коронавируса

Об этом было объявлено после того, как накануне в столице региона — Владикавказе – состоялся протестный митинг, организаторов и участников которого начнут судить сегодня.

Обстоятельства сложные, но власти Северной Осетии делают все возможное, чтобы поддержать нуждающихся, заявил глава республики Вячеслав Битаров в своем обращении в соцсети Instagram после вчерашеней демонстрации. Глава Северной Осетии также пообещал, что режим изоляции смягчат после улучшения эпидемиологической ситуации.

С требованием отменить ограничения накануне к дому правительства во Владикавказе вышли 1,5 тысячи человек. Они пожаловались на то, что многие из-за карантина лишились работы, не могут обеспечивать семьи. Протестующие призывали власти оказать людям поддержку.

Битаров в своем обращении подчеркнул, что они нарушили закон и подвергли опасности себя и окружающих. Он также осудил тех, кто сообщает ложную информацию о том, что коронавируса не существует, и напомнил, что это преступление.

Битаров говорил в частности об инициаторе митинга певце Вадиме Чельдиеве, который отрицает существование инфекции, из-за чего в его отношении завели уголовное дело. Его сегодня отправили в СИЗО на два месяца, в знак протеста певец объявил голодовку. Сегодня суды также должны рассмотреть административные дела об административных нарушениях в отношении почти 70 задержанных участников протестов.



В Кремле акцию во Владикавказе назвали незаконной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что из-за нее может усугубиться эпидемиологическая ситуация в регионе