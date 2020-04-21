Фармакологические компании могут отказаться от производства ряда жизненно-важных лекарств

Это обусловлено их низкой максимально-допустимой ценой и нерентабельностью, — пишет газета «Коммерсантъ». Как отмечает издание, препараты стоимостью меньше ста рублей не подлежат регистрации. По сути, это означает, что цена на них не изменится.