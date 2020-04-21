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14:08, 21 апреля 2020

Фармакологические компании могут отказаться от производства ряда жизненно-важных лекарств

Это обусловлено их низкой максимально-допустимой ценой и нерентабельностью, — пишет газета «Коммерсантъ». Как отмечает издание, препараты стоимостью меньше ста рублей не подлежат регистрации. По сути, это означает, что цена на них не изменится.



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