Власти Москвы пока не планируют вводить пропуска для пешеходов

С завтрашнего дня оформлять разрешение нужно будет владельцам велосипедов, мопедов и самокатов, так как это тоже средства передвижения, — об этом в интервью «Эху Москвы» сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. По его словам, вопрос о штрафах за езду на машине без пропуска с каждой уличной камеры пока не решен. Немерюк добавил, что обжаловать штрафы, в том числе, можно через электронную приемную на сайте Мос.ру или на портале «Автокод».

Основная проблема многократной фиксации нарушения изоляции на автомобиле в том, что отменить эти многочисленные штрафы будет, скорее всего, невозможно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал адвокат, президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Аманлиев добавил, что при этом сам факт фиксации нарушения карантинных норм посредством камер вызывает множество юридических вопросов.

Напомним, — с завтрашнего дня для проезда на общественном транспорте нужно будет использовать социальные карты, а также карты Тройка и Стрелка с привязанными к ним цифровыми пропусками.