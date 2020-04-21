Уже почти 53 тысячи человек в России заражены коронавирусом

Согласно обновленной статистике, которую приводит оперативный штаб, за прошедшие сутки в стране зафиксировано более пяти с половиной тысяч новых пациентов. Более половины из них — в Москве. Еще 51 человек скончался. Таким образом, число жертв эпидемии в России превысило 450.

Между тем, заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала, что в городе трое пациентов с диагнозом коронавирус выздоровели после переливания плазмы. Она выразила надежду, что этот метод лечения поможет справиться с заболеванием. Московские власти будут выплачивать донорам с антителами вознаграждение. По наблюдениям врачей, пациенты, которым перелили плазму крови людей, выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений.