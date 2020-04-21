Цена нефти марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые за 18 лет

Котировки европейской нефти пошли вниз вслед за вчерашним падением фьючерсов на американский сорт WTI.

Таких низких цен на нефть трейдеры не видели с февраля 2002 года – в ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерса на баррель марки Brent обвалилась ниже 18,5 долларов. Это значение было зафиксировано около полутора часов назад, но с тех пор нефти удалось немного отыграть падение – сейчас баррель на лондонской бирже ICE стоит уже 21 доллар.

Параллельно с падением нефтяных котировок снижается и курс российского рубля к доллару и евро. Согласно данным на сайте Московской биржи, стоимость американской валюты сейчас приблизилась к 77 рублям, а за евро дают 83 рубля. Кроме того, падают индексы Мосбиржи и РТС.

Стоимость Brent и российской валюты устремились вниз после вчерашнего антирекорда, который поставили котировки североамериканской нефти WTI – цена на майские фьючерсы этого сорта стала отрицательной впервые в истории. Это было связано с появлением излишков нефти и заполнением хранилищ. Ситуацией уже решил воспользоваться президент США Дональд Трамп – он объявил о планах купить до 75 миллионов баррелей для пополнения национальных резервов.

Помимо заполнения хранилищ в США, на танкерах у берегов страны находятся еще около 160 миллионов баррелей нефти.

По оценкам аналитиков, дальнейшее снижение цен на нефть может продолжиться в апреле, поскольку соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи начнет действовать лишь в мае.

Ситуация с нефтью в скором времени нормализуется. Так сказал в эфире РБК директор группы «Финам» Ярослав Кабаков. Между тем, президент США уже заявил о готовности за счет такого сильного обвала цен на нефть заполнить нефтехранилища.



Не стоит ассоциировать падение цен на фьючерсы с реальными ценами на нефть. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что цена на нефть хоть и не такая высокая, как хотелось бы, но все равно она не подвержена таким глобальным обвалам, как фьючерсы.