Песков назвал незаконной акцию протеста против режима самоизоляции во Владикавказе

Акция протеста во Владикавказе из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом была незаконной. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Эта акция была незаконной, а главное — она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций, что через какое-то количество дней может иметь негативные последствия, и это очевидно для всех», — отметил он.

При этом Д.Песков считает, что последствия этой ситуации нужно преодолевать в режиме диалога. «Очевидно, местному руководству предстоит обсудить это с инициативной группой митинга. Если я не ошибаюсь, такая группа определена, с которой идет общение. Люди в рамках этого механизма доведут свои проблемы до сведения руководства. Это можно сделать спокойно в рамках диалога», — пояснил он.

С точки зрения Д.Пескова, сейчас «всем очень важно внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди, реагировать на их замечания и на проблемы, о которых они говорят».

Отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на предложение политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о пяти шагах поддержки бизнеса, Д.Песков сказал, что «не знаком с этими пятью шагами, но обязательно посмотрит».