Границы Шенгенской зоны, скорее всего, останутся закрытыми до лета

Это предполагает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон. По его словам, вряд ли стоит ожидать, что все страны выйдут из режима изоляции в одно время. Не исключено, что по окончании пандемии будут введены дополнительные ограничения, которые необходимо будет соблюдать в течение нескольких месяцев.