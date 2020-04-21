Курс рубля усилил падение

Доллар и евро на бирже в Москве подорожали почти на полтора рубля. Это происходит вслед за снижением цен на нефть. Сегодня утром стоимость июньских фьючерсов на марку Брент в Лондоне доходила до 18 долларов 27 центов за баррель.