Власти Москвы пока не решили вопрос о штрафах с каждой камеры за езду на машине без пропуска

Вопрос о том, будут ли приходить штрафы за езду на автомобиле без пропуска с каждой камеры, пока не решен. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

«Вопрос технически непростой — такая возможность существует. Она ровно такая же, как если вы нарушаете в течение дня неоднократно ПДД, и вам приходит несколько штрафов. Но на сегодняшний день коллеги еще обсуждают этот вопрос», — сказал А.Немерюк.

Вместе с тем чиновник признал, что ошибочно выписанные штрафы могут быть, например, если камеры неточно зафиксируют номера автомобиля. «В случае несогласия со штрафом его можно обжаловать в десятидневный срок с момента получения. Сделать это можно через электронную приемную на mos.ru или так же есть отдельный портал — avtokod.mos.ru», — заключил А.Немерюк.