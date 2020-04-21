Дональд Трамп выдвинет высокопоставленную сотрудницу Госдепа на пост американского посла в Белоруссии

Это будет первый диппредставитель США в этой стране за 12 лет. Сейчас Джули Фишер работает в Бюро по делам Европы, а ранее была заместителем главы миссии США при НАТО и работала в посольствах России и Грузии. Теперь ее кандидатуру должен одобрить Сенат.

Белоруссия отозвала посла в марте 2008 года на фоне введения американских санкций в отношении белорусских компаний. Вскоре после того американский посол также покинул Минск.