Власти Северной Осетии после акции протеста сообщили о начале единовременных выплат потерявшим доход из-за эпидемии

Власти Северной Осетии после акции протеста сообщили о начале единовременных выплат потерявшим доход из-за коронавируса.

Денежную помощь уже получили 152 семьи, сказал в видеообращении в Инстаграме глава республики Вячеслав Битаров, не уточнив точную сумму. По его словам, работают волонтеры, помощь оказывается пожилым людям. Он назвал обстоятельства «сложными» и отметил, что власти делают все возможное, чтобы поддержать нуждающихся. При этом глава региона заявил, что люди, которые вышли на митинг, нарушили закон. Они, по его словам, не соблюдали режим самоизоляции, подвергли опасности себя и окружающих. Кроме того, Битаров подчеркнул, что распространяется ложная информация о том, что вируса не существует, что сегодня является преступлением. Он добавил, что в сложной ситуации оказались не только жители Северной Осетии, но и вся Россия, и весь мир.

Накануне в центре Владикавказа прошла несанкционированная акция против введенного режима принудительной изоляции. В ней приняли участие, по разным оценкам, от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Люди жаловались на потерю работы и недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Позже они стали требовать отставки руководства республики.

Полиция сообщила о почти семи десятках задержанных. На два месяца арестован организатор акции гражданский активист и оперный певец Вадим Чельдиев.