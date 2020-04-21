В мэрии пока не решили, будут ли приходить штрафы за передвижение на автомобиле без пропуска с каждой камеры

У столичной мэрии пока нет решения по поводу того, будут ли приходить штрафы за передвижение на автомобиле без пропуска с каждой камеры. Об этом в нашем эфире рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Для обжалования штрафов Алексей Немерюк предложил воспользоваться сайтом avtokod.mos.ru.

С завтрашнего дня также перестанут работать разовые проездные на общественном транспорте. Социальные карты, карты «Тройка» и Стрелка" нужно будет привязывать к цифровом пропуску.

Алексей Немерюк отметил, что это нельзя назвать ужесточением пропускного режима. По его словам, это скорее приведение системы в порядок и ее донастройка.