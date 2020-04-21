Нефть марки Brent на торгах в Лондоне резко дешевеет

Это происходит следом за вчерашним рекордным падением американской нефти.

Еще утром на открытии торгов в Лондоне баррель нефти Brent стоил около 25ти долларов. Однако за несколько часов его стоимость опустилась ниже 20ти и продолжает снижаться. Такого не было 18 с лишним лет. Речь, замечу, идёт о нефтяных контрактах на июнь. Падение превышает уже 16 процентов, отмечает агентство РИА. Напомню, что накануне американская нефть WTI с поставками в мае обвалилась до отрицательных значений. В ходе торгов на Нью-Йоркской бирже баррель снижался до минус сорока долларов. В последний день майских поставок цены остаются в минусе. Баррель WTI июньских поставок стоит около 15 долларов. Такая негативная для нефтяного рынка ситуация вызвана тем, что основное нефтехранилище страны в пункте отгрузки в штате Оклахома заполнено, производители черного золота вынуждены платить покупателям за то, чтобы они забирали нефть. Вдобавок на ситуации сказалась сорванная сделка по дополнительным объёмам сокращения нефти.



Падение цен на нефть привело к снижению курса рубля на сегодняшних торгах на Московской бирже. Доллар стоит больше 77-ми рублей, евро – 83х с половиной. Акции российских нефтедобывающих компаний подешевели почти на 6 процентов. В Кремле вчерашний обвал цен назвали цитата «спекулятивным моментом» и призвали не придавать этому «апокалиптическую окраску».