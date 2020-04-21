Немерюк: Оформление цифровых пропусков теперь необходимо для передвижения по Москве на велосипеде, мопеде или самокате

Жителям Москвы с 22 апреля необходимо оформлять разовые цифровые пропуска для поездки на всех видах транспорта, включая велосипеды, мопеды и самокаты. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

«Велосипед, мопед или самокат — это тоже средство передвижения. Для поездки необходимо получить пропуск. Действуют все те же правила, что и для поездки на общественном транспорте и автомобиле», — сказал он.

А.Немерюк разъяснил, что конкретно нужно делать при оформлении такого пропуска. «Когда вы заходите на форму мос.ру, есть нюанс: вам не нужно выбирать ни один из пунктов — на личном или общественном транспорте, так как здесь нет номерного знака. Точно таким же образом вы получаете разовый пропуск на передвижение по городу на технических средствах — мопед, самокат, скутер, моноколесо и так далее», — отметил чиновник.

А.Немерюк также сообщил, что сервис велопроката продолжает свою работу. «Действительно, велопрокат функционирует и регламентируется теми же правилами, что при поездке на автомобиле и общественном транспорте. В настоящее время все велопрокаты работают для того, чтобы человек с постоянным рабочим пропуском мог передвигаться. Есть также у нас волонтеры и курьеры, которые передвигаются», — уточнил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте с 15 апреля вводятся специальные цифровые пропуска.

Позже мэр сообщил, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Кроме того, для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото— и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.