При необходимости ежедневных поездок в ветклинику для оформления цифрового пропуска нужно взять справку оттуда

При необходимости ежедневных поездок в ветклинику нужно получить справку оттуда, чтобы оформить цифровой пропуск. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

«Я бы рекомендовал следующий подход: получить справку из ветеринарной клиники о том, что вам необходимо ездить каждый день. И при оформлении пропуска можно воспользоваться и пропуском по медицинским целям», — сказал А.Немерюк.

Вместе с тем он назвал «не совсем хорошей идеей» оформление пропуска для медицинских целей при посещении ветклиник и напомнил, что «у любого гражданина есть возможность оформить пропуск 2 раза в неделю для поездок по каким-то делам».