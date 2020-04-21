Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца

В знак протеста Вадим Чельдиев объявил голодовку, — пишет сайт Кавказский Узел, ссылаясь на его адвоката Батраза Кульчиева. В общей сложности на протестной акции накануне у дома правительства Северной Осетии задержали почти 70 человек. Их оставили на ночь в отделениях полиции, а этим утром суды рассмотрят дела об административных правонарушениях.

Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.

Позже участники акции призвали руководство региона уйти в отставку.