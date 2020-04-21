Продажи на российском автомобильном рынке по итогам года могут сократиться вдвое

Такую оценку приводит консалтинговая компания ВСG. О выводах экспертов пишет газета РБК. Аналитики считают, что падение будет зависеть от экономического сценария. При оптимистичном варианте продажи упадут всего на 20%.

В Ассоциации европейского бизнеса в первом квартале этого года зафиксировали неожиданный рост авторынка. Это объясняется тем, что из-за падения курса рубля россияне опасались подорожания автомобилей и все, кто собирался их купить, сделали это в начале года. Между тем, по итогам 2020-го продажи все-таки упадут, — говорят эксперты.