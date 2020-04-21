Власти Москвы еще обсуждают, будут ли штрафовать водителей без пропусков с каждой камеры, — об этом в эфире «Эха Москвы» сказал первый заместитель мэра Москвы Алексей Немерюк, технически это возможно, но власти еще обсуждают вопрос.

С завтрашнего дня пропускной режим в городе будет ужесточен, в частности, для поездки на общественном транспорте нужно будет использовать социальную карту, карту Тройка или Стрелка, с привязанным к ней цифровым пропуском.