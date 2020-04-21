Разовый пропуск для поездки по Москве можно получить максимум за два дня до поездки

Разовый пропуск для поездки по Москве и Московской области можно получить за два дня. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

«Пропуск можно получить заранее, на разовую дату — он будет действовать с 00.00 до 00.00. Максимум за два дня до поездки», — сказал он.

При этом А.Немерюк отметил, что при оформлении пропуска необходимо внести реквизиты транспортных карт и номер машины.