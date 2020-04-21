Оформленные в Москве электронные пропуска действуют и в Московской области. Это же правило работает и наоборот. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

«Все пропуска, полученные в Москве, действительны и в Московской области. И наоборот. Можно спокойно передвигаться. Полицейские не должны предъявлять никаких претензий», — сказал он.