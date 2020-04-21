Минпромторг внес две с половиной сотни компаний в список системообразующих

В Перечень вошли организации, отобранные по 15 различным отраслям, находящимся в ведении министерства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщения самого ведомства.

Ранее подобный список по поручению правительства составило Министерство энергетики, в его перечень вошли почти сто организаций, в том числе крупнейшие нефтегазовые компании — Роснефть, Газпром и Лукойл.