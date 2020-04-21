В Санкт-Петербурге подготовили предварительный план введения пропускного режима

Правда, чиновники рассчитывают, что до тотальных ограничений все-таки не дойдет.

Проект постановления городской администрации о введении пропускного режима в Петербурге включает в себя 20 пунктов. Одно из главных условий — выходить на улицу можно будет только с паспортом или другим документом, устанавливающим личность. И предъявлять его сотруднику полиции по первому требованию. Если режим все же введут, то дети до 14 лет смогут покидать дом только в сопровождении законных представителей. Что касается самих пропусков, то их при себе обязаны будут иметь пассажиры всех видов общественного транспорта, такси, а также все, кроме водителей в частных автомобилях. При этом выехать в Ленинградскую область можно будет только со специальным разрешением, сообщает издание Фонтанка.ру. По данным СМИ, даже имея при себе пропуск, граждане смогут покидать квартиры не более, чем на три часа. Правда есть исключения — чиновники, судьи, адвокаты, журналисты и охранники могут не оформлять пропуска, им достаточно иметь при себе служебное удостоверение. Автомобилисты по запросу получат цифровые разрешения с QR-кодом.

Чиновники Смольного в разговоре с журналистами подчеркнули, что пока это только проект, который даже не прошел первоначальную экспертизу. Поэтому итоговый вариант документа может значительно отличаться от исходной версии.