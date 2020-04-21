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12:00, 21 апреля 2020

Российские фармкомпании готовы отказаться от производства ряда жизненно важных лекарств из-за нерентабельности

Подобное уже происходило в 2014 году.

Более 50 международных непатентованных препаратов могут исчезнуть с прилавков, предупреждают крупнейшие фармацевтические компании страны. Как они поясняют в своем письме Минпромторгу, оно оказалось в распоряжении газеты «Коммерсант», это связано с тем, что государством установлена слишком низкая максимально допустимая цена таких лекарств, и производить их просто не выгодно, а после девальвации рубля и, как следствие, удорожания импорта, компании и вовсе работают в этом направлении в убыток. Речь идет в том числе о самых востребованных препаратах – парацетамоле, димедроле и ибупрофене. Например, пачка парацетамола должна стоит не больше 10 рублей, а компании ее производство еще до увеличения импортных цен обходится в полтора раза дороже. Цены на жизненно важные лекарства были зарегистрированы 11 лет назад с возможностью повышать их на уровень инфляции. После этого рынок уже сталкивался с похожей ситуацией в 2014 году, когда из-за обвала рубля компаниям пришлось свернуть производство некоторых препаратов.

По данным одного из собеседников «Коммерсанта» на рынке, Минздрав настроен на послабления, но вряд ли стоит ждать принципиальных изменений



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