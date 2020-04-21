За истекшие сутки коронавирусом в России заразилось 5642 человека

Всего в нашей стране 52 736 носителей инфекции.

День, по счастью, не побил рекорда выходных. В воскресенье количество инфицированных в России увеличилось на 6 с небольшим. Вчера показатели упали до 4 тысяч трехсот и вот сегодня кривая снова устремилась вверх, хотя возможно это связано с увеличением количества тестов. На коронавирус уже проверили более двух миллионов и ста тысяч россиян. Страна повторяет динамику столицы, которая в этом печальном соревновании идет с большим отрывом. Как и в целом по России после небольшого понедельничного отката кривая взмыла вверх, но не достигла рекордных значений воскресенья. В городе стало на 3083 инфицированных больше. За сутки по стране скончался 51 больной. Всего с начала пандемии умерло 456 человек.

Новые случаи за прошедшие сутки были отмечены в 76 регионах России