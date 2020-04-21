Вашингтон хочет заставить Сеул платить больше денег за присутствие американских войск на Корейском полуострове

Президент Дональд Трамп отклонил сумму, предложенную Южной Кореей на оборонные расходы. Выступая на пресс-конференции в Белом доме американский лидер сказал, что США защищает «прекрасную нацию» и просит ее заплатить «за большую долю того, что делают американские войска» — его слова приводит агентство Reuters.

В конце прошлого года Трамп уже давал понять, что Сеулу придется увеличить ежегодные выплаты, если он хочет сохранить американское присутствие. Сейчас Южная Корея платит примерно по одному миллиарду долларов, однако по данным корейской прессы, Вашингтон потребует увеличения выплат до пяти миллиардов.