Столичный метрополитен временно перестал продавать разовые билеты

Об этом, со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта сообщает агентство Интерфакс. Там напомнили, что пассажиры должны привязать карту «Тройка» к своему цифровому пропуску. С завтрашнего дня для поездок на общественном транспорте заработает новый пропускной режим.