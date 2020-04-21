Фейсбук будет удалять страницы, посвященные протестам против карантина

При этом основатель соцсети Марк Цукерберг заверил, что администраторы не станут препятствовать дискуссиям о введенных из-за пандемии мерах.



Модераторы Фейсбука станут удалять страницы акций протеста с призывами не соблюдать правила социального дистанцирования. Соцсеть позволит размещать лишь те мероприятия, которые подчеркивают важность следования мерам безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет интернет-издание The Verge со ссылкой на представителя компании. Первыми по новым правилам были удалены страницы, посвященные протестным акциям в американских штатах Калифорния, Небраска и Нью-Джерси.

С разъяснениями уже пришлось выступить основателю Фейсбука Марку Цукербергу. В интервью телеканалу ABC он рассказал, что соцсеть не собирается препятствовать дискуссиям о том, насколько оправданы те или иные санитарные меры. Глава компании подчеркнул важность того, чтобы у пользователей была возможность выражать разные мнения, но утверждения о бесполезности соблюдения социальной дистанции будут считаться вредоносной дезинформацией.

Акции протеста с требованием смягчить или вовсе отменить карантинные меры прошли в последние несколько дней более чем в десяти штатах США.