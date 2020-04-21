Федеральные войска замечены в приграничном Надтеречном районе Чечни

Ранее республика практически закрылась от остальной России из-за коронавируса. Армейские грузовики «Урал» вдоль трассы в окрестностях нескольких сел Надтеречного района Чечни и там же военные палаточные городки. Такую картину, как пишет «Новая газета», увидели жители республики. Она опубликовала запись с видеорегистратора.

По данным «Новой» военные находятся возле сел Братское, Бено-Юрт и Знаменское. Там возможно проходят учения, предположили источники газеты в силовых структурах Надтеречного района. Собеседники признались: они о появлении федеральных войск не знали.

Издание отмечает, что все учения должны быть оформлены межведомственным приказом. Местные подразделения МВД, ФСБ и СК по крайней мере знают о датах манёвров, дислокации и задаче. Как это было в начале месяца когда по всему Северо-Кавказскому округу проходили учения войск радиационной и биологической защиты.

Напомним, с пятого апреля глава Чечни Рамзан Кадыров из-за коронавируса закрыл границы для всех, кроме поставщиков продовольствия, лекарств и медоборудования, а также транзитного транспорта.

Жителям Чечни в прошлые выходные запретили выходить из дома. Полиция блокирует проезд. Поэтому появление федеральных войск в Надтеречном районе встревожило местных жителей.

В Минобороны России появление военных в республике пока не комментировали.