Рубль подешевел к доллару и евро. Американская валюта превысила отметку в 76 рублей, европейская — в 82.
Это произошло после того, как накануне рекордно упали котировки североамериканской нефти WТI. Цена на майские контракты впервые в истории стала отрицательной.
Нефть марки Brent торгуется на уровне 23 доллара за баррель, подешевев по сравнению с закрытием предыдущих торгов.
Торги на московской бирже открылись падением основных индексов
Рубль подешевел к доллару и евро. Американская валюта превысила отметку в 76 рублей, европейская — в 82.