Торги на московской бирже открылись падением основных индексов

Рубль подешевел к доллару и евро. Американская валюта превысила отметку в 76 рублей, европейская — в 82.

Это произошло после того, как накануне рекордно упали котировки североамериканской нефти WТI. Цена на майские контракты впервые в истории стала отрицательной.

Нефть марки Brent торгуется на уровне 23 доллара за баррель, подешевев по сравнению с закрытием предыдущих торгов.