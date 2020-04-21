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11:00, 21 апреля 2020

Торги на московской бирже открылись падением основных индексов

Рубль подешевел к доллару и евро. Американская валюта превысила отметку в 76 рублей, европейская — в 82.
Это произошло после того, как накануне рекордно упали котировки североамериканской нефти WТI. Цена на майские контракты впервые в истории стала отрицательной.
Нефть марки Brent торгуется на уровне 23 доллара за баррель, подешевев по сравнению с закрытием предыдущих торгов.



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