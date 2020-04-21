Трое пациентов с коронавирусом выздоровели после переливания плазмы с антителами к инфекции

Их выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городской клинической больницы номер 52.

Люди, которым перелили плазму донорской крови ранее переболевших коронавирусной инфекцией, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Об этом сообщила со ссылкой на врачей заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, двое москвичей с перелитой плазмой были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третий — через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Для подтверждения отсутствия инфекции врачи после лечения провели специальные исследования, отметила Ракова. Она выразила надежду, что количество таких случаев будет расти, и это поможет справиться с пандемией.

Власти Москвы в последние дни активно призывают жителей города сдавать плазму крови с антителами к коронавирусу. В мэрии, ссылаясь на Клинический комитет по СOVID-19, называют этот метод лечения наиболее перспективным и многообещающим при отсутствии специфической вакцины. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Столичное правительство ввело для доноров стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров можно получить 1250 рублей, за 600 миллилитров — пять тысяч.