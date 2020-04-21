Парламент Великобритании сегодня вернется к своей деятельности после перерыва, вызванного ситуацией с коронавирусом

Ранее из больницы выписали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, после чего он обратился к врачам с благодарностью: «Трудно найти слова, чтобы выразить, насколько я им обязан. Причиной того, что в итоге мое тело стало получать достаточно кислорода, стало то, что каждую секунду ночи они наблюдали, думали, заботились и принимали меры, которые были мне нужны.»

Джонсон также поблагодарил всех, кто соблюдает правила социального дистанцирования и проявляет терпение, столь необходимое для борьбы с эпидемией коронавируса.