В Турции на фоне эпидемии снова введут комендантский час

По словам президента Реджепа Эрдогана, ограничения будут действовать с четверга и до конца недели, но не будут распространяться на сельское хозяйство, здравоохранение и поставки продовольствия. Об этом сообщает агентство «Анодалу».

В прошлый раз комендантский час в стране водился с 10 по 12-е апреля. Тогда ограничения спровоцировали огромные очереди в магазинах, а на фоне критики министра внутренних дел глава ведомства подал заявление об отставке, однако президент ее не принял.

По последним данным, в Турции коронавирусом заражены более 90 тысяч, умерли более 120 человек.