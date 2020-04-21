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10:30, 21 апреля 2020

Крупнейшие производители лекарств могут отказаться от выпуска некоторых жизненно-важных препаратов

Как пишет газета «Коммерсантъ», из-за низкой максимально-допустимой цены производство таких лекарств было нерентабельным, а непростая экономическая ситуация на фоне эпидемии только усугубила ситуацию.
Как уточняется, в зоне риска оказались такие препараты как парацетамол, димедрол и ибупрофен. Участники рынка уже предупредили Минпромторг о кризисе. В распоряжении издания оказалась копия этого послания.



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