Цена на североамериканскую нефть WTI вернулась к положительным значениям

К 8 утра по Москве она стоила доллар и 65 центов.

Накануне впервые в истории рынок столкнулся с феноменом, когда платить по майским фьючерсам должен был владелец нефти. Этому есть простое объяснение. По технологии остановить добычу не всегда возможно, а емкости для нефти переполнены из-за низкого спроса в условиях пандемии. В результате цена в определенные моменты опускалась до минус сорока с лишним долларов за баррель. Еще одной причиной стал биржевой казус. 21 апреля истекал срок майского фьючерса и тем, кто не смог его продать, предстояло оперировать энергоносителями не на бумаге, а в реальности, то есть получить настоящую сырую нефть. В результате, владельцам фьючерсов пришлось платить самим. Российская нефть марки Юралс накануне тоже достигла отрицательных значений.

12 апреля страны Опек+ договорились о снижении добычи нефти почти на 10 миллионов баррелей в сутки, однако эксперты полагают, что этого недостаточно для стабильной цены.